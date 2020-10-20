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Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'ne 250 milyon liralık arıtma tesisi

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Günlük 80 bin metreküp kapasiteli arıtma yükü taşıyacak tesisin tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacağı belirtiliyor

Malatya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) günlük 80 bin metreküp kapasiteli 250 milyon lira yatırımla arıtma tesisi yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ihalesi yapılan 1. OSB Arıtma Tesisi ihalesini kazanan HNC İnşaat AŞ ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında sözleşme imzalandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1. OSB Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde, göreve geldikleri günden itibaren kent sanayisinin en önemli sorununun arıtma tesisi sorunu olduğunu ifade ettiklerini ve bununla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Özellikle Şahnahan bölgesinde dereye akan atık suların çevreye verdiği zararı, o suyla sulama yapılan sebze ve meyvelerin sağlığı tehdit ettiğini birçok platformda dile getirdiklerini anlatan Sadıkoğlu, günlük 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayinin arıtma yükünü taşıyacak proje hazırladıklarını ifade etti.

Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların ivedilikle başlatıldığını aktararak, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoyla üzerinde çalıştıkları tesisinin ihalesinin 24 Eylül'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapıldığını, ihaleyi kazanan HNC İnşaat AŞ ile de bugün sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Arıtma tesisi hakkında bilgi veren Sadıkoğlu, şöyle devam etti.

"Yaklaşık 250 milyon lira değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz.
Günlük 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya'nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.
30 yıldır çözülemeyen arıtma sorununun çözülmüş olması, bunun da görev süremizde hayata geçmesi bizleri mutlu ediyor.
Malatyamızın ve sanayimizin kaderini değiştirecek olan bu dev projenin hayata geçmesinde katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a Malatyalı hemşehrilerim ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.
Malatyamıza, sanayimize ve sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

HNC İnşaat AŞ yetkilisi ve Proje Müdürü Mehmet Özmen Öztürk ise arıtma tesisi için en kısa sürede ilk kazmayı vurarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Öztürk, son teknoloji kullanılacak tesiste günlük 80 bin metreküp suyu arıtacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mehmet Özmen Öztürk ve diğer ilgililer tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

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