Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'ne 250 milyon liralık arıtma tesisi

Malatya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) günlük 80 bin metreküp kapasiteli 250 milyon lira yatırımla arıtma tesisi yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ihalesi yapılan 1. OSB Arıtma Tesisi ihalesini kazanan HNC İnşaat AŞ ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında sözleşme imzalandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1. OSB Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde, göreve geldikleri günden itibaren kent sanayisinin en önemli sorununun arıtma tesisi sorunu olduğunu ifade ettiklerini ve bununla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Özellikle Şahnahan bölgesinde dereye akan atık suların çevreye verdiği zararı, o suyla sulama yapılan sebze ve meyvelerin sağlığı tehdit ettiğini birçok platformda dile getirdiklerini anlatan Sadıkoğlu, günlük 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayinin arıtma yükünü taşıyacak proje hazırladıklarını ifade etti.

Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların ivedilikle başlatıldığını aktararak, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir tempoyla üzerinde çalıştıkları tesisinin ihalesinin 24 Eylül'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapıldığını, ihaleyi kazanan HNC İnşaat AŞ ile de bugün sözleşme imzaladıklarını kaydetti.