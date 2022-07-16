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Malatya'da otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

16.07.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Başkınık Mahallesi'nde 44 PU 762 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 BP 804 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan 6 yaralı, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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