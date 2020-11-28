YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MALATYA HABERLERİ  | 28.11.2020 13:29 | Son Güncelleme

Malatya'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenebilmesi amacıyla terör örgütünün Suriye uzantısı YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve Malatya'ya gelerek yerleştikleri belirlenen kişilere yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu A.E. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. tutuklandı, M.B. yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:20
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Bakan Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.