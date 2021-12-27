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Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

27.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Doğa Büro Amirliği (HAYDİ) görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kentin belirli bölgelerinde hayvanların beslenebilmesi için yem ve mama bırakan ekiplerin, mevsim şartlarına göre belli aralıklarla faaliyetine devam edeceği kaydedildi.

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