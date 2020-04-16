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Malatya’da sağlık çalışanlarına siperlik destek

MALATYA HABERLERİ  | 16.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Malatya’da grafik tasarımcısı olan Engin Fırat’ın ürettiği siperlikler, Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin aracılığı ile sağlıkçılara dağıtıldı.Kısa adı SAÇEDER olan derneğin genel başkanı Muhammed Yetek, grafik tasarımcısı olan Engin Fırat’ın sponsorluğunda Malatya Sağlık camiası ile Emniyet Teşkilatına koruyucu siperlik maske dağıtımında bulunduklarını açıkladı.Malatya’da toplamda bin 300 adet siperlik dağıtımında bulunduklarını dile getiren Yetek, “Sürecin en başında, salgının artma eğiliminde olduğu süreçte hızlı bir şekilde acil ihtiyaç sayısını ve malzeme tespitini Grafik Tasarımcı Engin Fırat’ın destekleri ile tamamladık.

Malatya’da grafik tasarımcısı olan Engin Fırat’ın ürettiği siperlikler, Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin aracılığı ile sağlıkçılara dağıtıldı.
Kısa adı SAÇEDER olan derneğin genel başkanı Muhammed Yetek, grafik tasarımcısı olan Engin Fırat’ın sponsorluğunda Malatya Sağlık camiası ile Emniyet Teşkilatına koruyucu siperlik maske dağıtımında bulunduklarını açıkladı.
Malatya’da toplamda bin 300 adet siperlik dağıtımında bulunduklarını dile getiren Yetek, “Sürecin en başında, salgının artma eğiliminde olduğu süreçte hızlı bir şekilde acil ihtiyaç sayısını ve malzeme tespitini Grafik Tasarımcı Engin Fırat’ın destekleri ile tamamladık. Akabinde hızlıca üretim aşamasına geçip 6 gün içerisinde üretimi tamamlamak sureti ile emniyet teşkilatı dahil olmak üzere dağıtımını gerçekleştirdik. Bu süreçte birçok ilden gelen taleplere destek vermeye gayret gösterdik. Bu gün Van 112 ailesine Malatyalı Hemşehrimiz Mehmet Aydın’ın destekleri ile de siperlik maske teslim edildi” ifadelerine yer verdi.
Korona virüs ile mücadele de olağanüstü bir gayret ve çaba sarf eden sağlık personelini her zaman destekleyeceklerini dile getiren Yetek, “Ayrıca yaşadığımız bu süreçte bakanlığımızın ilgili birimleri ve yöneticileri ile yakından takip ettiğimiz süreçte gerekli her türlü malzeme ve ekipmanların temini açısından gerekli tüm adımları atmaktan tereddüt etmeyeceğiz. Malum süreç tamamlanana dek mücadelemizin süreceğini ifade ederken vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını ve yetkililerimizin çağrılarına uymaları noktasında hassasiyet göstermelerini diliyorum. Her beraber mücadele vererek atlatabileceğimiz bu sürecin en kısa sürede geride bırakılması temennisi ile biz bize yeteriz Türkiyem diyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Defne Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
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