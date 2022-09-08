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Malatya'da servise binerken otomobilin çarptığı hafızlık eğitimi alan 6 öğrenci yaralandı

08.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da servise binerken otomobilin çarptığı hafızlık eğitimi alan 6 öğrenci yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin hafızlık eğitimi alan öğrencilere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

R.A. (34) idaresindeki 72 ABE 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İlçe Müftülüğü önünde servise binmek üzere olan hafızlık eğitimi alan öğrencilere ve park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada öğrenciler Y.Ö.G. (10), H.Ç. (9), N.G. (13), A.S.Ç. (13), M.B. (12) ile Y.A. (9) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.Ö.G. ve H.Ç. buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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