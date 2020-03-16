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Malatya’da silah kaçakçılığı

MALATYA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Malatya’da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli düzenlene operasyon ile yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hekimhan ilçesinde operasyon düzenlendi.

Malatya’da silah kaçakçılığı

Malatya’da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli düzenlene operasyon ile yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hekimhan ilçesinde operasyon düzenlendi. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şahsın evine yapılan operasyonda 1 adet 7.65 mm çapında el yapımı tabanca, 5 adet tabanca fişeği,1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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