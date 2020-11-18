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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 18.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Operasyonda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada, kurusıkıdan bozma 6 tabanca, 160 tabanca mermisi ile 5 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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