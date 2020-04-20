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Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 20.04.2020 00:03 | Son Güncelleme

Malatya’da bir evi kurşunlayarak kaçan şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan 2020 gecesi kent merkezinde bulunan bir evin kurşunlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Malatya’da bir evi kurşunlayarak kaçan şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan 2020 gecesi kent merkezinde bulunan bir evin kurşunlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi belirlenirken, şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 2 adet şarjör, üç adet dolu kartuş ile ve 30 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan bugün Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Neşriyat Sokak’ta meydana gelen silahla yaralama olayında araç içerisinde bulunan ve incelenmek üzere polis merkezine götürülen bir şahsın yapılan üst aramasında, 27 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir şahıstan havalı tüfekle ele geçirilirken,şahsa idare işlem uygulandı.

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