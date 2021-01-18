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Malatya’da sınava girecek gençlere kaygı semineri

18.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi, üyelerine yönelik çevrimiçi “Sınav Kaygısı” konulu seminer düzenledi.Üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik olarak yapılan seminerde, özellikle salgın döneminde eve kapanma zorunluluğundan da kaynaklanan olumlu veya olumsuz durumlar ele alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi, üyelerine yönelik çevrimiçi “Sınav Kaygısı” konulu seminer düzenledi.
Üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik olarak yapılan seminerde, özellikle salgın döneminde eve kapanma zorunluluğundan da kaynaklanan olumlu veya olumsuz durumlar ele alındı. Gençlik Merkezi üyelerine yönelik yapılan bu seminerde Malatya Aile Destek ve Danışmanlık Merkezi’nde görevli eğitimci Elif Şengönül, gençlere bu yolda karşılaşacakları muhtemel durumlar, motivasyon, sınav kaygısı ve salgın süreci gibi konularda önemli bilgiler verdi. Seminer gençlerin merak ettiği hususlar ve sorulara verilen cevapların ardından sona erdi.
Seminer ile ilgili görüşlerini dile getiren Şengönül, “Gençlerin bu süreçte karşılaşacakları sıkıntı ve zorluklarla ilgili olarak yapılan seminerlerimiz Gençlik Merkezi ile Malatya Aile Destek ve Danışmanlık Merkezi’nin işbirliğiyle belirli periyotlarla devam edecektir. Yaptığımız eğitim ve etkinliklerde bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederiz ” dedi.

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