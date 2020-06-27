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Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

MALATYA HABERLERİ  | 27.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görüldü.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle 81 ilde kısmı olarak 5,5 saat süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince cadde ve sokakların sessiz olduğu görüldü.

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görüldü.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle 81 ilde kısmı olarak 5,5 saat süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince cadde ve sokakların sessiz olduğu görüldü. Malatya’da da 09.30-15.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması süresinde Malatya ve ilçelerinde güvenlik birimleri, uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uyulmadığını denetledi.
Kısıtlama kalkınca caddeler doldu
Diğer yandan, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar caddelere akın etti. 5,5 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sonra Malatya kent merkezinde vatandaşlar kısıtlama bitince cadde ve sokakları doldurdu.

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