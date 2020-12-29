YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da tablet dağıtımına başlandı

Malatya’da tablet dağıtımına başlandı

MALATYA HABERLERİ  | 29.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Malatya’da, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarların sevkiyat ve dağıtım sürecinin 3.

Malatya’da, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarların sevkiyat ve dağıtım sürecinin 3. fazında Malatya’ya gönderilen tabletlerin dağıtımı başladı.
Beşinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıflar düzeyinde beceri temelli ve çalışma soruları, 8. Sınıflar LGS çalışma soruları kitaplarının da dağıtıldığı program ‘Öğretmenler Ortaokulunda’ gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Aydın Baruş, şu an itibariyle yaklaşık olarak 36 bin kitap ve 1930 tabletin öğrencilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen tabletlerimizin temsili dağıtımını Öğretmenler Ortaokulunda gerçekleştiriyoruz. Valilik olarak da mağdur öğrencilerimizin tabletlerini karşılamaya çalışıyor ve tablet dağıtımına devam ediyoruz. Bakanlık tarafından gönderilen bu tabletler ile gönderilen kartlar vasıtasıyla doğrudan internete bağlanarak canlı derslerinize devam edebileceksiniz. 15 Şubat’a kadar devam edecek olan uzaktan eğitime bu tabletler vasıtasıyla katılım sağlayacaksınız. Hemen ardından başlayacak olan sınav süreci dolayısıyla sizlerin ders takibi yapmanız çok önemli. Bu tabletlerin sağlanması noktasında Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan LGS destek kitaplarını da dağıtan Vali Baruş, öğrencilere sevdikleri işi yapmalarını, sevdikleri bölüm okumalarını tavsiye etti. Pandemi sürecini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Vali Baruş, LGS sınavına hazır olabilmek için derslerini dikkatle takip edip yardımcı kitaplar ile bol soru çözmeleri gerektiğini öğrencilere tavsiye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım
1/

Malatya Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:34
İkindi
15:01
Akşam
17:21
Yatsı
18:44

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.