YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü

Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü

04.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Görgü Mahallesi'ndeki bahçeli evde yaşayan Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti, vitamin zannederek tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp yedi.

Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa Uluabat Gölü yeşile döndü! Uzman isimden uyarı: Önlem alınsınBursa Uluabat Gölü yeşile döndü! Uzman isimden uyarı: Önlem alınsın
PARTNERCinsel içerikli platforma geçtiği için tepki çekmişti! Ecesu'ya Twitch yayıncısından destekCinsel içerikli platforma geçtiği için tepki çekmişti! Ecesu'ya Twitch yayıncısından destek
Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındıMalatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:41
Yatsı
21:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.