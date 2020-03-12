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Malatya’da uyuşturucu ile mücadele

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, “Başka yol yok, uyuşturucuya yer yok” semineri düzenlendi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Malatya’nın Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu (ÇPA) Lisesi konferans salonunda verilen seminere, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş , daire müdürleri, muhtarlara ve memurlar katıldı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Narkorehber Hasan Solak ve Mine Ayhan’ın tarafından “Başka yol yok, Uyuşturucuya yer yok” konusuyla İçişleri Bakanlığı’nın başlatmış olduğu uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan sunumda, uyuşturucu kullanımının ’bir kereden bir şey olmaz’ deyip uyuşturucu kullananların uyuşturucu batağına sürüklendiği ve hayatlarının kabusa döndüğü belirtildi.Seminerde, uyuşturucu kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, madde bağımlılığının belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapmalı gibi konulara değinildi.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, “Başka yol yok, uyuşturucuya yer yok” semineri düzenlendi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Malatya’nın Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu (ÇPA) Lisesi konferans salonunda verilen seminere, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş , daire müdürleri, muhtarlara ve memurlar katıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Narkorehber Hasan Solak ve Mine Ayhan’ın tarafından “Başka yol yok, Uyuşturucuya yer yok” konusuyla İçişleri Bakanlığı’nın başlatmış olduğu uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan sunumda, uyuşturucu kullanımının ’bir kereden bir şey olmaz’ deyip uyuşturucu kullananların uyuşturucu batağına sürüklendiği ve hayatlarının kabusa döndüğü belirtildi.
Seminerde, uyuşturucu kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, madde bağımlılığının belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapmalı gibi konulara değinildi. Uyuşturucu madde satan kişilerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. .
Malatya il Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili tüm İl genelinde seminer verilecek.

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