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Malatya’da uyuşturucu operasyon: 4 tutuklama

17.08.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu operasyon: 4 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Battalgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 60 gram metamfetamin, 507 adet uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 64 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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