Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde çalışma başlattı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

