Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 bin 986 yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain ele geçirildi, D.T, U.C.A, D.Y, G.L. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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