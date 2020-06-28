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Malatya’da YKS’de ikinci gün maratonu

MALATYA HABERLERİ  | 28.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Malatya’da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci gününde ter dökerken aileleri de okul dışında dua etti.Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün YKS’nin Temel Yeterlilik Testi’ne giren adaylar, bugün de sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne girdiler.

Malatya’da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci gününde ter dökerken aileleri de okul dışında dua etti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün YKS’nin Temel Yeterlilik Testi’ne giren adaylar, bugün de sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne girdiler. Malatya’da belirlenen okullarda sınava giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak salonlarına gitti. Öğrenciler içeride iyi bir gelecek için ter dökerken aileleri de okul dışında ter döktü. Kimi veliler yanlarında getirdikleri Kuran’ı Kerimleri okurken, kimi de bildiği dualar ederek çocuklarının sınavdan başarılı çıkmasını diledi.
Sabah oturumunda 180 dakika boyunca ter döken öğrenciler, öğleden sonra ise son oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler.

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