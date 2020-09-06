YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da yoğun Covid 19 temizliği

Malatya’da yoğun Covid 19 temizliği

MALATYA HABERLERİ  | 06.09.2020 18:28 | Son Güncelleme

Dünyada ve Türkiye’de binlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 salgınına karşı Malatya’da caddeler her gün detarjanlı su ile temizleniyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid -19 salgınına karşı caddeleri her gün deterjanlı su ile temizliyor.

Malatya’da yoğun Covid 19 temizliği

Dünyada ve Türkiye’de binlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 salgınına karşı Malatya’da caddeler her gün detarjanlı su ile temizleniyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid -19 salgınına karşı caddeleri her gün deterjanlı su ile temizliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve sorumlulukları alanında olan bütün caddeleri 2 dezenfektan ve 5 yıkama aracı ile sürekli dezenfekte ederek, çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Atık Şube Müdürü Şaban Aşıcı, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimiz dahil olmak üzere gece gündüz demeden 7/24 sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların temizliğini yapıyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İlaçlama Müdürlüğümüz ayrıca, kapalı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapmaktadır” dedi.
Aşıcı son olarak “Temizlik çalışmalarına bu kadar önem verdiğimiz şu günlerde özellikle vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini belirtilen saatlerde dışarı çıkarmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya’da yoğun Covid 19 temizliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başkan Ercan’dan Daire Başkanı Altınkayık’a ziyaret
Başkan Ercan’dan Daire Başkanı Altınkayık’a ziyaret
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan’a teşekkür
Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan’a teşekkür
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adı Kağızman’da parka verildi
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adı Kağızman’da parka verildi

Malatya Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:54
Öğle
12:30
İkindi
16:06
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Betül Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.