YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi

08.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada bir koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Koliyi Diyarbakır'da emanete veren bir şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklamaMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacakTFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak
AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
Malatya uyuşturucu narkotik

Malatya Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:19
İkindi
15:33
Akşam
18:07
Yatsı
19:23
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.