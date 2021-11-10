Malatya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı, V.P. idaresindeki 44 FK 772 plakalı ve M.Ö'nün kullandığı 44 AJ 620 plakalı araçların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince ambulansa taşınan A.S, V.P, T.K, D.Ç, G.A. ve G.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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