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Malatya’dan Ermenistan’a kınama

MALATYA HABERLERİ  | 12.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplandı.12 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirilen Meclis Toplantısı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Malatya’dan Ermenistan’a kınama

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplandı.
12 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirilen Meclis Toplantısı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Meclis toplantısına katılamayan meclis üyelerinin mazeret dilekçelerinin meclisin bilgisine sunulmasından sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Yoğunluklu olarak imar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.
Gündem maddeleri arasında yer alan bazı cadde ve sokakların temizliğinin hangi ilçe belediyesine ait olduğu ile ilgili madde görüşülerek karara bağlandı. Karar doğrultusunda Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan 16 ana cadde ve sokağa ilaveten Altınkayısı Bulvarı, Anayurt Caddesi, Tecde yolu Kuyuönü mezarlığı ile Altınkayısı bulvarının üst başında bulunan kavşağa kadar ve Mıhlıdut sokağının temizliği Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yapılacak. Geri kalan cadde, sokak ve yeni açılacak olan cadde ve sokakların temizliklerinin ise ilgili ilçe belediyeleri tarafından yapılması karara bağlandı. Ayrıca kış ayında ise kendi sorumluluk alanlarında bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda ilgili ilçe belediyelerinin sorumlu olacağına dair gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.
Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında Taşhoron Kilisesi’nin restorasyonu çalışması ile katılan ve ödüle layık görülen Büyükşehir belediyesinin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı adına alan Darende Belediyesi Meclis Üyesi Hulusi Kaya, ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi adına ödülü aldığı için Meclis Üyesi Hulusi Kaya’ya teşekkür eden Başkan Gürkan, “Taşhoron Kilisesi kültürel varlıklarımızdan bir tanesi. Taşhoron Kilisesindeki çalışmalarımız inşallah kısa süre içerisinde tamamlanır” diye konuştu.

Pütürge Belediye Başkanından Başkan Gürkan’a teşekkür
Öte yandan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük söz alarak, “Kısa zaman zarfında Pütürge’de çok hızlı hizmetlere başladınız bunun için de Pütürgeli hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda bu hizmetlerin tamamlanmasını diliyorum” dedi.

Gürkan: “Ermenistan sivil halkı katlediyor”
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın ateş çemberi içerisinde olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Ülkemiz Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’de ve Irak’ta çok zorlu bir süreçten geçmekte. Ayrıca Kardeş ülkemiz, ‘İki Devlet Tek Millet’ diye tabir ettiğimiz Azerbaycan’ın Karabağ topraklarını Ermenistan tarafından işgal edilmiş bu işgal yaklaşık 30 yıldır devam etmekte. BM ve MİSK gurubu içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Bütün bunlara rağmen işgalci Ermenistan işgallerine ve sivil halkı katletmeye devam etmesi üzerine Azerbaycan ordusu harekete geçerek işgalci Ermenistan’ı işgal ettikleri Karabağ’dan atmaya başladı. Geçtiğimiz gün yapılan bir anlaşmayla tekrar bir ateşkes imzalandı. Bu anlaşmada yine Ermenistan tarafından Gence’ye saldırı düzenlenerek bozuldu. Yapılan saldırı sonrasında 11 sivil şehit oldu ve çok sayıda da yaralı bulunmakta. Biz Ermenistan’ın bu işgal hareketini kınıyoruz ve Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu Meclisimiz adına deklere ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Meclisi ll. Birleşim 14 Ekim’de yapılacak
Öte yandan meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi teşkilat şeması hakkında da meclis üyelerine bilgi sunuldu. Ekim ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.

Malatya’dan Ermenistan’a kınama

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Ceren Eczanesi
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Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
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