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  4. Malatyalı iyilikseverler yüreklere ilmek ilmek dokunacak

Malatyalı iyilikseverler yüreklere ilmek ilmek dokunacak

ANKARA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlatılan “Her İlmek, Bir Yürek” projesi kapsamında büyük çoğunluğu öğrenci ve ev hanımlarından oluşan gönüllüler, hazırladıkları el işlerini Suriye İdlib’deki savaş mağduru ailelere hediye edecek.Ağır kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yönelik başlatılan proje kapsamında gönüllülerin katkılarıyla örülecek atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işleri hazırlandıktan sonra İdlibli ailelere ulaştırılacak.Başlatılan çalışmayla ilgili bilgi veren TDV Malatya şube yöneticisi Rıdvan Erdem, kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik barınak, yakacak, gıda ve çeşitli alanlarda insani yardımların Türkiye Diyanet Vakfı tarafından devam ettiğini belirterek “Her İlmek, Bir Yürek” projesiyle de ailelere kışlık giyim yardımında bulunulacağını ifade etti.İyiliğin büyüğü, küçüğü olmayacağını belirten Erdem, "Malatya İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlattığımız ’Her İlmek, Bir Yürek’ projesi kapsamında gönüllülerimiz derslerinden ve işlerinden arta kalan zamanlarından feragat ederek böyle bir çalışma gerçekleştirecekler.

Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlatılan “Her İlmek, Bir Yürek” projesi kapsamında büyük çoğunluğu öğrenci ve ev hanımlarından oluşan gönüllüler, hazırladıkları el işlerini Suriye İdlib’deki savaş mağduru ailelere hediye edecek.
Ağır kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yönelik başlatılan proje kapsamında gönüllülerin katkılarıyla örülecek atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işleri hazırlandıktan sonra İdlibli ailelere ulaştırılacak.
Başlatılan çalışmayla ilgili bilgi veren TDV Malatya şube yöneticisi Rıdvan Erdem, kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik barınak, yakacak, gıda ve çeşitli alanlarda insani yardımların Türkiye Diyanet Vakfı tarafından devam ettiğini belirterek “Her İlmek, Bir Yürek” projesiyle de ailelere kışlık giyim yardımında bulunulacağını ifade etti.
İyiliğin büyüğü, küçüğü olmayacağını belirten Erdem, "Malatya İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve TDV Malatya Şubesi tarafından başlattığımız ’Her İlmek, Bir Yürek’ projesi kapsamında gönüllülerimiz derslerinden ve işlerinden arta kalan zamanlarından feragat ederek böyle bir çalışma gerçekleştirecekler. Proje kapsamında el emeğiyle hazırlanan atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi ve çeşitli el işlerini Suriye’de çadırlarda yaşamak zorunda kalan savaş mağduru ailelere hediye edeceğiz. Başlattığımız bu projenin şöyle değerli bir yanı var ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, mağazalardan bu ürünleri parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli olduğunu ve gönüllere dokunduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattık. İyiliğin büyüğü ve küçüğü olmayacağını, kimin elinden ne imkan geliyorsa bu şekilde de mazluma umut olunabileceğini ifade etmek istiyoruz” dedi.
Erdem, “Projeye katılan kişiler öğrenci yurtlarındaki arkadaşlarını, ikamet ettikleri yerdeki komşularını, eş, dost ve akrabalarını bu iyilik seferberliğine dahil edebilir. Katkı sunan kişiler hazırladıkları el işlerini 6 Şubat’ a kadar Malatya Başkonaklar’da bulunan Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna teslim edebilirler. Hazırlanan ürünlerin sıfırdan yapılmasını ve hiç kullanılmamış olmasını istiyoruz” dedi.

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