YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatyalı tenisçiler başarılı döndü

Malatyalı tenisçiler başarılı döndü

MALATYA HABERLERİ  | 30.11.2020 17:47 | Son Güncelleme

Tenis Bölge Şampiyonasında, Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon oldu.Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Batman’da 5 gün süren TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında; Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon olarak tamamladı.

Malatyalı tenisçiler başarılı döndü

Tenis Bölge Şampiyonasında, Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon oldu.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Batman’da 5 gün süren TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında; Malatya Tenis Dağcılık erkek takımı finalist, Malatya Gençlik Spor kadın takımı ise şampiyon olarak tamamladı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan, "’Tenisçilerimizin Batman’da yapılan, TTF 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonasında derce elde ederek dönmesi bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımızı, antrenörlerini, il temsilcimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’ dedi.

Malatyalı tenisçiler başarılı döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:20
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Atayık Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.