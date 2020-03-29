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Malatyalılar uyarılara uyuyor

MALATYA HABERLERİ  | 29.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Malatya’da vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların ’Evde kalın’ uyarısına uyuyor.

Malatya’da vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların ’Evde kalın’ uyarısına uyuyor. Kentte Pazar günü cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs (Covid-19) kapsamında ülke genelinde her gün önlemler arttırılırken, Malatya’da da vatandaşlar zorunlu olmadıkları takdirde sokağa çıkmıyor. Kentin en işlek caddelerinde zorunlu haller dışında dışarıda olan bazı vatandaşların haricinde neredeyse kimse bulunmuyor. Bugünün Pazar günü olması nedeniyle de kent merkezindeki çoğu işyeri açılmazken, vatandaşlar evlerine kapanarak, yetkililerin uyarılara uyuyor.
Kentte tüm camilerde de zaman zaman hoparlörlerden yapılan anonslar ile zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısı yenileniyor.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da sosyal medya hesabından anlık Malatya caddelerinden çekişen fotoğrafları paylaşarak, “Hepsi bizler için olan tedbirlere tek tek, hep birlikte uymaya ve uygulamaya bu şekilde devam edip az daha sabredersek, inşallah en kısa zamanda cennet şehrimiz Malatya’mızın en güzel yerlerinde yine hep beraber olacağız” dedi.

Büyükşehir basın mensuplarını unutmadı
Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi’de kentte görev yapan basın mensuplarına koruyucu malzeme verileceğini duyurdu. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyayı tehdit eden ve güzel ülkemiz Türkiye’de de hayatı olumsuz etkileyen, korona virüsü tehdidine karşın sahada çalışmak zorunda kalan gazetecilerimizin Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanındayız. Milletimize en doğru bilgiyi aktaran gazeteci dostlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için ve daha sağlıklı şartlarda çalışması için Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli gazetecilerimize 30 Mart Pazartesi günü koruyucular dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

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