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Malatya’nın Ocak ayı ihracatı 32 milyon dolar

MALATYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) verilerine göre 2020 yılının ilk ayında Malatya’dan toplamda 32 milyon 37 bin 38 dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.TİM’in aylık olarak yayımladığı verilere göre ihracatçı firmaların kanuni merkezleri bazında ihracat performans rakamları açıklandı.

Malatya’nın Ocak ayı ihracatı 32 milyon dolar

Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) verilerine göre 2020 yılının ilk ayında Malatya’dan toplamda 32 milyon 37 bin 38 dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.
TİM’in aylık olarak yayımladığı verilere göre ihracatçı firmaların kanuni merkezleri bazında ihracat performans rakamları açıklandı. 26 kalem de 110’dan fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracata göre 2020 yılı Ocak ayında toplamda 32 milyon 37 bin 38 dolar girdi sağlandı.
TİM verilerine göre Malatya’da yapılan ihracatın başında kuru kayısı gelirken, kayısıyı ise hazır giyim ve tekstil ürünleri takip ediyor. Tekstil ham maddesi, makine ekipmanları, çimento cam seramik gibi ürünleri de Malatya’dan yabancı ülkelere yapılan ihracata önemli rol oynuyor.

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