"Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları" tanıtım toplantısı Bilecik'te yapıldı

"Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun, her gencin liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat-Malazgirt'i hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık. Etkinliklerimizde de gençleri Ahlat'a ve Malazgirt'e getirmeye gayret gösterdik. Bilecik de Söğüt de Şeyh Edebali de Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından. Ümit ediyoruz ki bu kimliğimizin yeniden ihyası yolculuğunda bu önemli coğrafi işaret noktalarından birinde gençlerimize burayı da hatırlatmış olalım. Gençlerimiz yetişirken, okullarıyla, arkadaşlarıyla yaptıkları gezilerde ya da ailelerle yaptıkları seyahatlerde muhakkak akıllarına gelen yerlerden birinde Söğüt olsun. Ecdatları Ertuğrul Gazi'ye gelmek, Şeyh Edebali'yi ziyaret etmek muhakkak ki yetişmelerinin bir parçası olsun istiyoruz. Ahlat, Malazgirt ve Çanakkale ile ilgili bu çalışmaları da devam ettiriyoruz."

- "Hedefimizde hep gençlerimiz var"

Erdoğan, Bilecik'in geçmişte yakılmış bir şehir olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada kendilerini büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak gören, işte 'Avrupa Birliği' diye insan haklarını ve özgürlükleri en üst düzeyde temsil ettiğini iddia eden bir kulübün üyesi olduğunu düşünenlerin ve söyleyenlerin daha dün nasıl barbarca sivillerin evlerini, tarihi eserleri, camileri, medreseleri, imaretleri yakıp, yıktıklarının izlerini görecekler Bilecik'te. Bir kimliğin ihyasında elbette tarihin ve tarihin bu tür dönüm noktalarının çok ciddi önemi var. Bakıyorsunuz üzerinden 100 yıl geçmeden Akdeniz'den bizi mahrum etmeye çalışan, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın, kıyımızın olmasına rağmen 1 kilometrekare bile neredeyse bize hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz. 'Ne önemi var ki 100 yıl önce Bilecik'in yakılıp, yıkılmasının, tarihi eserlerin tarumar edilmesinin' derseniz eğer, işte bugün de 'ne önemi var ki Akdeniz'in kardeşim' diyenlerle, demelerle karşılaşmış olursunuz, onlara tahammül etmek zorunda kalırsınız."