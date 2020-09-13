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Malazgirt’te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor

MUŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Belediyesi ilçede yol sorununa çözüm üretmek için mahalle aralarında başlattığı yeni yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın talimatları ile 18.

Muş’un Malazgirt Belediyesi ilçede yol sorununa çözüm üretmek için mahalle aralarında başlattığı yeni yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın talimatları ile 18. Madde kapsamında Malazgirt Belediye Fen İşleri Müdürü Burak Yaman’ın koordinasyonunda başlatılan yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Danişmentgazi, Mengüçgazi ve Murat mahallelerinin ara yollarında 10 metre genişliğinde yeni yolların açılma çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibinin yaptığı çalışmaları yerinden denetleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yeni açılacak yolun tüm Malazgirtlilere hayırlı olmasını dileyerek, bir şehrin gelişmesinde öncelikli olarak yeni yolların açılması gerektiğini belirtti.
Danişmentgazi, Murat ve Mengüçgazi mahallelerinde yeni yol açma ve genişletme çalışmaları başlattıklarını belirten Başkan Altın, ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yolların açılacağını kaydetti.

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