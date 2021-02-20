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Malazgirt’te YKS öncesi bilgilendirme toplantısı

20.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Muş’un Malazgirt ilçesinde bu yıl ilk kez yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Kaymakamlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) katkıları ile yapılan toplantıda, ÖSYM yetkilileri tarafından YKS’de görev alacak personele bilgi verildi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde bu yıl ilk kez yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Kaymakamlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) katkıları ile yapılan toplantıda, ÖSYM yetkilileri tarafından YKS’de görev alacak personele bilgi verildi. Malazgirt ilçesinde ilk defa ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav hakkında bilgiler veren Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, “İlçemizde ilk defa uygulanacak olan YKS öncesi pandemi kurallarını anlatmak için ‘Sınav Görevlisi’ eğitimini okul idarecilerimize bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıda, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sadık Çelikel, bina sorumluları, salon sorumluları, hizmetli, güvenlik güçleri gibi çeşitli pozisyonlarda görev alacak olan personelin yetki ve sorumlukları hakkında bilgi vererek. Ben tekrar tekrar koordinatörlük merkezinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Toplantı, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sadık Çelikel’in sınavda görev alacak olan personelin pandemi kuralları ile ilçede ilk defa yapılacak sınav için yapılması gereken kurallar ve sorumluluklarını anlatması ve soruları cevaplamasıyla sona erdi.

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