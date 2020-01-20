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  4. Malezya İslami Bilimler Üniversitesi Öğrencilerinden GAÜN’e ziyaret

Malezya İslami Bilimler Üniversitesi Öğrencilerinden GAÜN’e ziyaret

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi ile Malezya’da bulunan Malezya İslami Bilimler Üniversitesi (USIM) arasında imzalanan protokol kapsamında, 23 öğrenci Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.

Gaziantep Üniversitesi ile Malezya’da bulunan Malezya İslami Bilimler Üniversitesi (USIM) arasında imzalanan protokol kapsamında, 23 öğrenci Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti.
Senato Salonu’ndaki kabulde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin sayıları 4 bin 500’ü bulan ve dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencisiyle bir dünya üniversitesi olduğunu vurgulayarak, "Sizleri de üniversitemizde görmekten ve bu işbirliğinin bir parçası olmaktan çok mutluyuz” dedi. Ziyarette konuşan Malezya İslami Bilimler Fakültesi Kur’an ve Sünnet Çalışmaları Programı Başkanı Doç Dr. Siti Fatima Muhammed Tawil ile yapılan görüşmede, anlaşmanın kapsamı geliştirilerek, USIM’den Gaziantep Üniversitesi’ne stajyer öğrenci gelmesi, ortak kültürel etkinlikler ve insani yardım faaliyetlerinin yapılması konuları ele alındı. USIM’le Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimi yapmakta olan Gaziantep Üniversitesi’nde ilk kez yapılan bu insani yardım odaklı ziyaretin her yıl yapılması üzerinde mutabakata varıldı. Program kapsamında, Kilis ve Gaziantep’te yoksul aileler, mülteci aileler ve yetim çocuklarla etkinlikler yapılarak, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle birlikte GAÜN Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programında Gaziantep mutfağının özgün yemekleri yapıldı. Ziyaret kapsamında, İlahiyat Fakültesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, Gaziantep Üniversite’sinin uluslararası değişim olanakları üzerinde görüşmeler yaptı. Doç. Dr. Siti Fatima, USIM’le GAUN arasındaki işbirliğinin sadece değişim programlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ortak bilimsel ve kültürel çalışmaların da hız kazanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanı Nur İncetahtacı, ise, bu tür değişim faaliyetlerinin ülkemizle diğer ülkeler arasında bir kültür köprüsü kurulmasına vesile olduğu için çok önemli olduğunu belirterek, “Üniversitemiz diğer ülkelerden pek çok üniversiteyle işbirliği halindedir. GAÜN bu tür programlardaki katılımcı öncü rolüyle uluslararası üniversite niteliğini zenginleştirmektedir” dedi.
GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Metin Bedir Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan da hazır bulundu

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