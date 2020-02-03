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Malkara’da arıcılara seminer verildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arıcılıkta istenilen verimi alabilmek amacıyla arıcılara “Bal Arılarında Beslenme” konulu eğitim semineri düzenlendi.Tekirdağ Arıcılar Birliği’nce Malkara Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen seminerde, Yüksek Ziraat Mühendisi Onur Bayram Kavak tarafından, bal arılarında beslenme, iklim değişikliklerinin beslenme üzerindeki etkileri, bal arılarının beslenmesinde doğal besin maddeleri olan polen ve proteinin önemi, arıların bakımı ve kontrolleri konularında açıklamalarda bulunuldu.

Malkara’da arıcılara seminer verildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arıcılıkta istenilen verimi alabilmek amacıyla arıcılara “Bal Arılarında Beslenme” konulu eğitim semineri düzenlendi.
Tekirdağ Arıcılar Birliği’nce Malkara Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen seminerde, Yüksek Ziraat Mühendisi Onur Bayram Kavak tarafından, bal arılarında beslenme, iklim değişikliklerinin beslenme üzerindeki etkileri, bal arılarının beslenmesinde doğal besin maddeleri olan polen ve proteinin önemi, arıların bakımı ve kontrolleri konularında açıklamalarda bulunuldu. Sunum sonunda, bal üreticilerinin yönelttiği sorular cevapladı.

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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

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Cerkezkoy
Altınok Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
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