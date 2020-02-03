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Malkara’da şoförlere trafik eğitimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara’da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan şoförlere Trafik semineri verildi.Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminere, minibüs, ticari taksi, şehir içi ve şehir dışı minibüs ve öğrenci servis sürücüleri olmak üzere yaklaşık 150 sürücü katıldı.Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Recep Budak tarafından şoförlere trafik kuralları ile ilgili genel bilgiler verildi.Ayrıca Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Tekirdağ Malkara’da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan şoförlere Trafik semineri verildi.
Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminere, minibüs, ticari taksi, şehir içi ve şehir dışı minibüs ve öğrenci servis sürücüleri olmak üzere yaklaşık 150 sürücü katıldı.
Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Recep Budak tarafından şoförlere trafik kuralları ile ilgili genel bilgiler verildi.
Ayrıca Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

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İkindi
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Akşam
18:35
Yatsı
19:57

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Altınok Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Yurdakul Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
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