YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Malkara’da yılın ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

Malkara’da yılın ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği ürünü 3,61 liradan satıldı.Malkara Ticaret Borsasına yılın ilk ayçiçeği geldi.

Malkara’da yılın ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği ürünü 3,61 liradan satıldı.
Malkara Ticaret Borsasına yılın ilk ayçiçeği geldi. Ürününü biçen İbrice Mahallesi’nden Baki Meriç isimli üretici ilk ayçiçeği mahsulünü borsaya getirdi.
Gerçekleştirilen ihalede, çiftçi Baki Meriç’in iki ton ayçiçeği ürünü kilosu 3,61 liradan Beşerler Tarım Ürünleri firması tarafından satın alındı.
Üretici Baki Meriç, Malkara Ticaret Borsası yönetimi tarafından mazot çeki ile ödüllendirildi.
Seans sonunda yapılan konuşmalarda, ayçiçeği sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Malkara’da yılın ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Sakarya'daki tarihi banka binası müzeye dönüştürülüyor

Sakarya'daki tarihi banka binası müzeye dönüştürülüyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:06
Öğle
13:21
İkindi
17:12
Akşam
20:25
Yatsı
21:59

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Zade Eczanesi
Cerkezkoy
İpek Eczanesi
Corlu
Umut Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Tezcan Eczanesi
Malkara
Gülçiftçi Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.