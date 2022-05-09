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  4. Maltepe'de 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Maltepe'de 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

09.05.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir konut ve iş yerine düzenlenen operasyonda 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 dolu alkol şişesi ve 2 bin 100 puro ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı’da bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı baskında 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ton 782 litreye tekabül eden 4 bin 322 alkol dolu içki şişesi, 2 bin 100 puro, 45 bin dal içi doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, 50 boş şişe, 70 bilyeli kapak ele geçirildi.

Şüpheli üç kişi hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca soruşturma başlatıldı.

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