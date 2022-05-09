Maltepe'de 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir konut ve iş yerine düzenlenen operasyonda 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 dolu alkol şişesi ve 2 bin 100 puro ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı’da bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı baskında 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ton 782 litreye tekabül eden 4 bin 322 alkol dolu içki şişesi, 2 bin 100 puro, 45 bin dal içi doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, 50 boş şişe, 70 bilyeli kapak ele geçirildi.
Şüpheli üç kişi hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz