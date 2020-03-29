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Maltepe’de çocuklar için online film gösterimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle kültür sanat etkinliklerini geçici olarak durduran Maltepe Belediyesi, internet üzerinden çocuklar için çocuk filmi yayını yaptı.Salgına karşı sosyal medyadan "#evdekal" etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube kanalından yapılan canlı yayın ile “Köstebekgiller: Perili Orman” isimli çocuk filmi minik izleyiciler ile buluştu.

Korona virüs salgını nedeniyle kültür sanat etkinliklerini geçici olarak durduran Maltepe Belediyesi, internet üzerinden çocuklar için çocuk filmi yayını yaptı.
Salgına karşı sosyal medyadan "#evdekal" etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube kanalından yapılan canlı yayın ile “Köstebekgiller: Perili Orman” isimli çocuk filmi minik izleyiciler ile buluştu. Küçük seyircilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri “Köstebekgiller” dizisinin sinema filmi olarak beyaz perdeye aktarılan yapımda İnci Türkay, Evrim Akın, Ruhi Sarı, Gül Onat ve Kayhan Yıldızoğlu rol aldı. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği filmin çocuk oyuncuları olarak Yiğit Ege Yazar ve Reyhan Asena Keskinci rol aldı. 2015 yapımı animasyon filminde yeni taşındıkları evin bahçesinde oynarken bir köstebek yuvası keşfeden küçük bir kız çocuğunun ve sevimli köstebeklerin öyküsü anlatıldı.
Kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden tiyatro oyunlarını Maltepeli vatandaşların ayağına getireceklerini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sevdikleriniz için, kendiniz için, komşularınız için lütfen evde kalın” dedi.

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