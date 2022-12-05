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Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini öldüren zanlı yakalandı

05.12.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Aralık'ta Esenkent Mahallesi'nde Ömür Dönmez'in (22) silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Maktul Ömür Dönmez'i olay günü otomobiliyle bir süre takip eden şüphelinin, pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı belirlendi.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan Dönmez burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin maktulün kız kardeşinin erkek arkadaşı Abdulkadir K. (26) olduğu tespit edildi.

Abdulkadir K'nin olay günü kullandığı ve iki gün sonra Maltepe'de terk edilmiş halde bulunan otomobilde yapılan aramada, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Çalışmaların devamında yeri tespit edilen şüpheli, Silivri'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Maltepe

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