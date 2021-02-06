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Mamak Belediyesinde, minik şefler mutfakta

06.02.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, Oyun Odalarında etkinlikler gerçekleştirerek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlarken, yeteneklerini geliştirebilmelerine de yardımcı oluyor.Ankara’nın Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, gerçekleştirdiği etkinliklerle Oyun Odalarında çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlarken, yeteneklerini geliştirebilmelerine de yardımcı oluyor.

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, Oyun Odalarında etkinlikler gerçekleştirerek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlarken, yeteneklerini geliştirebilmelerine de yardımcı oluyor.
Ankara’nın Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, gerçekleştirdiği etkinliklerle Oyun Odalarında çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlarken, yeteneklerini geliştirebilmelerine de yardımcı oluyor. Çocukları hayata hazırlama ve meslekleri tanıtmak amacıyla Yeşilbayır Aile Merkezi Oyun Odası’nda düzenlenen etkinlikte minikler kendi pastalarını kendileri yaptı. Usta aşçıları aratmayan minikler, yapılan programda birbirinden lezzetli pasta ve kurabiye yaptı. Yaşları henüz 3, 4 ve 5 olan çocuklar, yumurta, şeker, su ve yağ ile hazırlanan hamuru yoğurarak hamurlara şekiller verdi. Daha sonra hazırladıkları kek ve kurabiye hamurlarını fırına sürüp pişirdi. Ardından afiyetle yedi.
Hayal pastası
Kimi annesi için yaptı pastasını, kimisi de yemek için. Hem süslediler, hem meyveler ve renkli şekerle süslediler. Yapılan etkinlikle çocukların iç dünyalarındaki hayallerini kurabiye üzerinde göre fırsatı oluşturduklarını belirten Aile Merkezi öğretmenleri, “Tasarımı yaparken çocukları kimsenin yönlendirmesine kendisi istemediği sürece müsaade etmiyoruz. Amacımız bizler saçma da bulsak çocuklarımızın becerilerini kurabiyenin üzerinde fark ettirmek” ifadelerini kullandı.

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