Mamak Belediyesi’nden engelli bireylere ziyaret

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. Pandemi sebebiyle ziyaret ettiği vatandaşları kapıdan selamlayarak hediyeler veren Düğmeci ve Özel, engellilerin her zaman yanında olacaklarının sözünü verdi.

Düğmeci ve Özel’in ilk ziyareti Aşık Veysel Mahallesi oldu. 26 yaşındaki Ayşegül Koyun’u ziyaret eden ikili, boyama yapmayı çok seven genç kıza boyama kitabı, boya kalemi seti ve hijyen paketi hediye etti. Ardından sırayla Büyük Kayaş ve Başak mahallelerinde engelli vatandaşları ziyaret eden Düğmeci ve Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde radyo dinlemeyi çok seven 23 yaşındaki Tuğçe Erkoyun ve boncuk dizmeyi seven 26 yaşındaki Bünyamin Akbenli’ye de radyo ve hijyen paketi hediye etti.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerden dolayı mutluluğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Düğmeci, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel vatandaşlarımıza ziyaretlerde bulunarak engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların gözlerindeki sevgiyi gördükçe biz de mutlu olduk. Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarla onların bir gün değil her gün yanlarındayız. Herkesin belediyesi, her kesimin sesi olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda engelli kardeşlerimizin de sesiyiz” dedi.