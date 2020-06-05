YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak Belediyesi’nden kahvehanelere destek

Mamak Belediyesi’nden kahvehanelere destek

ANKARA HABERLERİ  | 05.06.2020 09:29 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra iş yerlerini açan kahvehanelere geçtiğimiz ay gıda paketi dağıtan Mamak Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte önce kahvehaneleri tek tek dezenfekte etti, ardından Mamak Belediyesi ekipleri tarafından içinde çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.Uzun zaman sonra yeniden işletmelerini açan kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mamak Belediyesi’nden kahvehanelere destek

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra iş yerlerini açan kahvehanelere geçtiğimiz ay gıda paketi dağıtan Mamak Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte önce kahvehaneleri tek tek dezenfekte etti, ardından Mamak Belediyesi ekipleri tarafından içinde çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.
Uzun zaman sonra yeniden işletmelerini açan kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Köse, “Zorlu bir süreci hep beraber yaşadık. Hep beraber hijyen kurallarına uyalım. Bu süreci daha normal hale getirelim. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben yeniden esnaflarımıza hayırlı olsun diyor ve sağlık tedbirlerine uymalarını rica ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:21
Yatsı
22:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Öveçler Yaşam Eczanesi
Cankaya
Saray Eczanesi
Cankaya
Yaman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sincan’da parklar ve sokaklar 20 yaş altı için hazır

Sincan’da parklar ve sokaklar 20 yaş altı için hazır

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.