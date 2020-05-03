YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara vefa

Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara vefa

ANKARA HABERLERİ  | 03.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 3 günlük sokağa çıkma yasağında da görevlerinin başında, vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi.Korona virüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Mamak Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışırken, 3 günlük sokağa çıkma yasağında da görevlerinin başında, vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi.
Korona virüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Mamak Altınevler Mahallesi’nde diş ağrısı çeken ve ilaç ihtiyacı olan Şamil Kapu (56) adlı vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, gerekli olan ilaçları eczaneden temin ederek, vatandaşın evine kadar ulaştırdı. İlaçları teslim alan Kapu, “Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan Mamak Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlaç gibi geldiniz” dedi.
Güç vermeye devam ediyoruz
Zor bir süreçten geçildiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle Mamak Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. 444 0 149 No’lu Çözüm merkezimize gelen talepler Mamak Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mamak Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Ozan Ülkü Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.