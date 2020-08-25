Mamak tarımda hedef büyütüyor

Mamak Belediyesi’nin kırsal turizmi canlandırmak, mahalle statüsüne kavuşmuş köylerinde yaşayan insanlara ekonomik olarak destek vermek, ilçede farklı bir turizm çeşidi oluşturmak amacı ile Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi gelişerek yaygınlaşıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 25 bin metrekarelik alanda hayata geçen ve geçtiğimiz aylarda ilk hasatını veren Ekoköy Projesi kapsamında meyve ve sebze bahçelerini gezerek, mahsulleri topladı. 400 adet meyve ağacı, 25 bin adet sebze, 100 adet üzüm bağı dikilen Ekoköy’ün Ankara için örnek bir ekoturizm köyü olduğuna dikkat çeken Köse, proje ile tarımsal kalkınma hamlesi başlattıklarının da altını çizdi.

Mamak’ın toprağından Mamaklının mutfağına

Pandemi döneminde oluşan gıda talebi dolayısıyla, tarımsal üretimin insanlığın geleceği ve sürdürülebilirliği için ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Başkan Köse, “Pandemi sürecinde tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız gerektiğini görmüş olduk. Güzel Mamak’ımızın bereketli topraklarıyla buluşan fidelerimiz 2 ayda ürün verdi, ilk hasat yapıldı. Tarlalardan toplanan domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, fasulye, mısır, nane ve patlıcandan oluşan ilk mahsullerimiz Mamak Kadın Kooperatifimiz aracılığı ile satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız da iyi tarımla elde edilen ürünleri yemenin mutluluğunu yaşıyor. Devam edeceğiz, vatandaşlarımızı mutlu etmek bizim görevimiz” dedi.