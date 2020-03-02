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Mamak’a toz konmuyor

ANKARA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, 64 mahallede köşe bucak temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Her hafta Cumartesi günü farklı bir mahallede 250 kişilik ekiple devam eden mıntıka temizliğinin adresi Mutlu Mahallesi oldu.

Mamak Belediyesi, 64 mahallede köşe bucak temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Her hafta Cumartesi günü farklı bir mahallede 250 kişilik ekiple devam eden mıntıka temizliğinin adresi Mutlu Mahallesi oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar kapsamında ekipler mahalleyi bir uçtan diğer uca temizlerken, aynı zamanda bozulan yollar onarıldı, park ve bahçelerde de bakım çalışması gerçekleştirildi.
Mamak’ın hayranlık duyulacak bir ilçe olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, amaçlarının Mamak’ı temizlemenin yanı sıra, temizlik bilinci ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Köse, "Amacımız pırıl pırıl bir Mamak oluşturmak. Bu farkındalığı oluşturmak için düzenlediğimiz temizlik seferberliğimize Mamaklı hemşehrilerimizi de davet ediyoruz. Mamak evimiz, Mamaklılar ailemiz. Mamak hepimizin, korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor” dedi.

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