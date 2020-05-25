YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamaklı çocuklara çifte bayram

Mamaklı çocuklara çifte bayram

ANKARA HABERLERİ  | 25.05.2020 12:57 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüsle mahalleleri turladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüsle mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Köse, “Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.
Korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ancak Türkiye’nin zamanında aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Köse, "Vatandaşlarımızdan yine de şunu istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak için bu hassasiyetlerimizle evde kalarak bayramlaşmamızı bir sonraki bayrama erteleyelim" dedi. Başkan Köse’ye AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir de eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Ankara Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Sevinç Eczanesi
Balgatcankaya
Yurtseven Sami Eczanesi
Yenimahalle
Yeşilevler Eczanesi
Yenimahalle
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Korhan Eczanesi
Mamak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

“Başkent Market” açıldı

“Başkent Market” açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tandır geleneği Altındağ’da yaşatılıyor

Tandır geleneği Altındağ’da yaşatılıyor

Ankara'da silahla yaralama

Ankara'da silahla yaralama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.