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Mamaklılara yeni yüzme havuzu

ANKARA HABERLERİ  | 29.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, 19 Mayıs tarihinde açarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladığı Ekin Yüzme Havuzu’nun inşaatına devam ediyor.Mamak Belediyesi, ilçe halkına sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle dolu bir hayatın kapısını aralıyor.

Mamak Belediyesi, 19 Mayıs tarihinde açarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladığı Ekin Yüzme Havuzu’nun inşaatına devam ediyor.
Mamak Belediyesi, ilçe halkına sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle dolu bir hayatın kapısını aralıyor. Başta gençler olmak üzere tüm mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla beklenen, geçtiğimiz Temmuz ayında temeli atılan Ekin Mahallesi’nde inşa edilen yüzme havuzu hızla yükseliyor. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen yüzme havuzu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılarak, vatandaşlara bayram hediyesi olacak.
Başkent’in tam ortasında yer alan ve cazibe merkezine dönen Mamak ilçesinde; yapımı yüzde 35 seviyelerine ulaşan havuzun kaba inşaatı hızla devam ederken, mekanik tesisat işleri ve duvar imalatları da devam ediyor. Adeta yaşam alanı olarak inşa edilen komplekste bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescit, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor. Mamak Belediyesi ayrıca, Altıağaç- Karaağaç ve Misket mahallelerinde hayata geçireceği iki yeni havuzun ihalesini gerçekleştirdi.

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