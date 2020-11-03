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Mamak’ta 10 ayda 836 iş yeri ruhsatı verildi

ANKARA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Hayata geçirdiği gerek kentsel dönüşüm gerekse sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra fiziki yatırımlarla çehresi hızla değişen Mamak’ta esnaf sayısı da hızla artış gösterdi.Mamak Belediyesi geçtiğimiz Ocak ayından itibaren iş yeri açmak isteyen 836 girişimciye ruhsat verdi.

Hayata geçirdiği gerek kentsel dönüşüm gerekse sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra fiziki yatırımlarla çehresi hızla değişen Mamak’ta esnaf sayısı da hızla artış gösterdi.
Mamak Belediyesi geçtiğimiz Ocak ayından itibaren iş yeri açmak isteyen 836 girişimciye ruhsat verdi. Ticaretin kalbi olmak noktasında büyük gelişmeler kaydedilen Mamak’ta, en çok ruhsat verilen iş kolu ise, market, kuru yemiş dükkânı ve unlu mamuller imal ve satış yerleri oldu. İlçede açılan her iş yerinin yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ın her geçen daha da gelişip büyüdüğünü kaydetti. Nüfus artışı ile beraber ilçede yeni iş yerlerine ihtiyaç olduğunu belirten Köse, “Mamak Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Yatırımcı da, işveren de tercihini Mamak’tan yana kullanıyor. Yeni açılan iş yerlerinin öncelikle vatandaşlarımıza, ailelerine, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonuncunda ruhsatı olmayan iş yerleri uyarılarak ruhsat almaları sağlanıyor. Ruhsat almanın önemi ve ruhsatsız iş yeri çalıştırmanın getirebileceği olumsuz sonuçlar da anlatılıyor. Faaliyet konusu değişen ve taşınma gibi durumlarda ruhsatların yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

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