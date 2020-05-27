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Mamak’ta camiler 29 Mayıs’a hazırlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

29 Mayıs Cuma günü itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde, uygun bulunan camilerde cemaatle ibadet edilebilmesine ilişkin karar alınmasının ardından Mamak Belediyesi de harekete geçti.

29 Mayıs Cuma günü itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde, uygun bulunan camilerde cemaatle ibadet edilebilmesine ilişkin karar alınmasının ardından Mamak Belediyesi de harekete geçti. Mamak Belediyesi, ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından, Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara veren camilerin 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı belli olmuştu. Bu kapsamda Mamak’taki camilerde dezenfekte çalışmalarına hız veren Mamak Belediyesi, camilerin içinin yanı sıra avlusunda ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye aynı zamanda camilerin yeşil alanlarında da bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Camilerin içi ve dışı kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilerek 29 Mayıs’ta cemaatle kılınacak Cuma namazı için hazırlanırken, tedbirler kapsamında da Cuma günü vatandaşların ateş ölçümleri yapılacak, vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.
“Tüm tedbirleri aldık”
Normalleşme süreci içerisinde Mamak’ta bulunan 261 caminin 80 tanesinin faaliyete geçeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, camilerdeki dezenfekte çalışmalarının, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren aralıksız sürdürüldüğünün altını çizdi. Sarıgöl, “Vatandaşların virüsten en az etkilenmesi için camilerin iç ve dışı tamamının yıkanması, temizlenmesi, süpürülmesini işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz cuma namazıyla açılacak. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldık. 29 Mayıs’ta camiler açıldığında vatandaşlarımız huzurla ve güvenle ibadetini yapabilir. Vatandaşlarımızdan da talebimiz, tedbiri elden bırakmamaları, maske ve sosyal mesafeye uymalarıdır” dedi.

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