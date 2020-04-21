Mamak’ta çöp konteynırlarına dezenfektanlı özel temizlik

Mamak Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle çöp konteynırlarının temizliğine özel önem veriyor. 64 mahalledeki 9500 konteyner, yerinde yıkanıp temizleniyor.

Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 3 adet yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edilen konteynerler, bakteriler ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan deterjanlarla yıkıyor.

Havaların ısınmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmenin yanı sıra korona virüs tedbirleri kapsamında konteynerlerin sürekli yıkandığı ve dezenfekte edildiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Başkan Köse, “Önceliğimiz halkımızın sağlığı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca kullandığımız parfümlerle konteynerlere güzel bir koku bırakıyoruz. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri aldı. Güzel Mamakımızın sağlıklı kalması için bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.

