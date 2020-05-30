YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı

Mamak’ta cuma namazı öncesi maske ve seccade dağıtıldı

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mamak’ta ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılındı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mamak’ta ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılındı. Mamak Belediyesi, cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.
Sosyal mesafe kuralları kapsamında kılınan cuma namazında, Mamak Belediyesi tarafından namaz kılacak vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı, vatandaşların ateşi ölçüldü. İlk cuma namazı sebebiyle Mamak Belediyesi tarafından camilerin içleri ve avlularında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dezenfeksiyonun ardından avluda çizgiler çekilerek sosyal mesafeler belirlendi. Cuma namazının ardından da vatandaşlara lokum ikram edildi. Tepecik Mahallesi Pazarüstü Ali Balcı Cami’nde kılınan namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlarla sosyal mesafeyi gözeterek sohbet etti, maske dağıttı. Vatandaşların huzurlu şekilde ibadet edebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini kaydeden Köse, "Çok şükür bugünlerimizi de gördük.Yeniden camilerimizin ibadete açıldığı ve toplu namazlarımızın kılınabildiği ilk günlerimizi yaşıyoruz. Gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Öncelikli olarak namazların kılınacağı cami bahçesi, avlusu ve açık alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Ardından toplum sağlığını korumak için cuma namazı öncesi müftülük tarafından belirlenen alanlarda vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttık ve vatandaşlarımızın ateşini ölçtük. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimizde yeniden buluşmamızın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Ankara Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:16
Yatsı
21:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Erdil Eczanesi
Cankaya
Anemon Eczanesi
Cankaya
Onur Erol Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Önder Eczanesi
Mamak
Can Ata Eczanesi
Mamak
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

“Başkent Market” açıldı

“Başkent Market” açıldı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.