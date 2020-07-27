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Mamak’ta iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi

ANKARA HABERLERİ  | 27.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla önlem ve denetimlerini artırdı.

Mamak Belediyesi, korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla önlem ve denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Mamak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.
Ankara’nın Mamak ilçesinde gerçekleşen denetimlerde lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya ve çay bahçesi gibi birçok iş yeri kontrol edildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğe ilişkin denetim yapan ekipler, söz konusu mekanların ve müşterilerinin kurallara uyup uymadığını inceledi. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin belge ve ruhsatlarını da kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerlerine ceza kesen zabıta ekipleri, vatandaşları da kurallara uymaya davet etti.
Denetimler sürecek
Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi konusunda her zaman hassasiyetli davrandıklarını ifade den Mamak Belediye başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlardan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak hedefiyle, ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Salgınla mücadele konusunda da zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

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