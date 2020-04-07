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Mamak’tan sağlık çalışanlarına çorba jesti

ANKARA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan sağlık çalışanlarına çorba ikram ediyor.Mamak Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan sağlık çalışanlarına çorba ikram ediyor.

Mamak Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan sağlık çalışanlarına çorba ikram ediyor.
Mamak Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan sağlık çalışanlarına çorba ikram ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Salgın sebebiyle ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Köse, bir nebze de olsa ev hasretini dindirebilmek için sıcak çorba ikramında bulunduklarını söyledi.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan sağlıkçıların yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Köse, “Burada Covid-19 vakalarının temas tespiti yapılıyor. Yapılan tespitler sonucu vakalar aranıyor. Sonra da bu vakaların temasları bulunuyor. Bunlar, sisteme işleniyor. Bu kayıtlar ilçelere gidiyor. İlçelerde de filyasyon çalışması yapılıyor. Sağlıkçılarımız hayat kurtarmak için hayatlarını tereddütsüz ortaya koyuyorlar. Sadece salgın vesilesiyle değil, her gün insanı yaşatmak için çalışıyorlar. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, onlara imkanlarımız içinde her türlü desteği veriyoruz” dedi.

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